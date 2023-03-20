Житель Бабаюртовского района украл из мечети ящик для пожертвований и угнал автомобиль

Сообщают, что подросток поссорился с отцом из-за его любви к компьютерным играм, после чего на попутках приехал в село, где из мечети похитил ящик для пожертвований. Далее он угнал стоявший на улице «ВАЗ-21099», но по дороге в автомобиле закончился бензин. Бросив его и разбив украденный ящик, он забрал имевшиеся там деньги – 9 250 рублей и пешком отправился в сторону Хасавюрта. Там его и задержала полиция. Юноша признался в содеянном. Денежные средства сотрудники полиции изъяли и вернули в мечеть. Собран материал для принятия процессуального решения.