Сообщают, что подросток поссорился с отцом из-за его любви к компьютерным играм, после чего на попутках приехал в село, где из мечети похитил ящик для пожертвований. Далее он угнал стоявший на улице «ВАЗ-21099», но по дороге в автомобиле закончился бензин. Бросив его и разбив украденный ящик, он забрал имевшиеся там деньги – 9 250 рублей и пешком отправился в сторону Хасавюрта. Там его и задержала полиция. Юноша признался в содеянном. Денежные средства сотрудники полиции изъяли и вернули в мечеть. Собран материал для принятия процессуального решения.
Житель Бабаюртовского района украл из мечети ящик для пожертвований и угнал автомобиль
- Автор Дарья
- 20 марта, 2023. Понедельник 13:50
Сотрудники полиции задержали 17-летнего юношу из Бабаюртовского района, подозреваемого в краже ящика для пожертвований и угоне транспорта, информирует пресс-служба МВД по республике.
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