Стоит заметить, что оружие находилось у жителей Ботлихского района с событий 1999 года. «Более 9 000 штук патронов разного калибра, пять автоматов, один пистолет, три револьвера кустарного производства, два охотничьих ружья ИЖ, 17 штук ВОГ-17, несколько гранат сдали граждане», — заявляет МВД. Стоит напомнить, что за каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств имеется определенное денежное награждение.
Автоматы, пистолеты, ружья и гранаты добровольно сдали в полицию дагестанцы
- Автор Дарья
- 20 марта, 2023. Понедельник 10:12
В рамках операции «Оружие-выкуп» несколько жителей Ботлихского района сдали в отдел МВД оружие и боеприпасы, информирует пресс-служба ведомства.
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