Акция проходит по предложению Минмолодежи региона.
В общем было закрашено порядка 300 таких граффити.
Стоит заметить, что в акции участвовало 100 добровольцев.
В Махачкале состоялась антинаркотическая акция, в ходе которой ее участники закрасили граффити-рекламу на фасадах зданий, гаражах и ограждениях, информирующую о сбыте запрещенных препаратов.
Акция проходит по предложению Минмолодежи региона.
В общем было закрашено порядка 300 таких граффити.
Стоит заметить, что в акции участвовало 100 добровольцев.
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