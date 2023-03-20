ЗАМАНА - В Махачкале состоялась масштабная антинаркотическая акция

В Махачкале состоялась масштабная антинаркотическая акция

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20 марта, 2023. Понедельник 02:10
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В Махачкале состоялась масштабная антинаркотическая акция

В Махачкале состоялась антинаркотическая акция, в ходе которой ее участники закрасили граффити-рекламу на фасадах зданий, гаражах и ограждениях, информирующую о сбыте запрещенных препаратов.

В Махачкале состоялась масштабная антинаркотическая акция

Акция проходит по предложению Минмолодежи региона.

В общем было закрашено порядка 300 таких граффити.

Стоит заметить, что в акции участвовало 100 добровольцев.

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