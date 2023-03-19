ЗАМАНА - Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике

Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике

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19 марта, 2023. Воскресенье 01:48
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Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике

Сотрудники дагестанского издания на даргинском языке «Замана» поучаствовали в общереспубликанском субботнике.

Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике

«Несмотря на выходной, коллеги с удовольствием поддержали идею навести порядок. В такую теплую, солнечную погоду мы быстро управились с вверенной нам территорией: убрали сорняки, собрали несколько мешков мусора, покрасили бордюры. Приятно вносить вклад в чистоту территории, прилегающей к зданию издательства», — отметила заместитель главного редактора газеты Салимат Алиева.

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