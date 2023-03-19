Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике

«Несмотря на выходной, коллеги с удовольствием поддержали идею навести порядок. В такую теплую, солнечную погоду мы быстро управились с вверенной нам территорией: убрали сорняки, собрали несколько мешков мусора, покрасили бордюры. Приятно вносить вклад в чистоту территории, прилегающей к зданию издательства», — отметила заместитель главного редактора газеты Салимат Алиева.