Некоторое время назад Минтранспорта республики заявляло, что с конца лета минувшего года Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) России было снято ограничение движения поездов в ночное время на территории Дагестана, которое было введено в 2011 году для обеспечения безопасности.
"Отмена ограничений движения поездов помогла нам увеличить объемы грузооборота, идущие из центральной России через Дагестан в Азербайджан, далее в Иран и в другие государства. Это позволило увеличить почти на 50 процентов объем перевозимых грузов", — выступил источник агентства.