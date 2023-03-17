ЗАМАНА - Премьер-министр РД открыл новую поликлинику на 200 посещений в смену в ДагОгнях

Премьер-министр РД открыл новую поликлинику на 200 посещений в смену в ДагОгнях

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17 марта, 2023. Пятница 09:46
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Премьер-министр РД открыл новую поликлинику на 200 посещений в смену в ДагОгнях
Вчера, 16 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в торжественной церемонии открытия новой поликлиники на 200 посещений в смену в Дагестанских Огнях.
Премьер-министр РД открыл новую поликлинику на 200 посещений в смену в ДагОгнях

В мероприятии участвовали также руководитель Минздрава региона Татьяна Беляева и мэр Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев.

Начиная церемонию, Абдулмуслимов озвучил, что для горожан открытие новой поликлиники – радостное событие, так как нынешняя нетиповая поликлиника не выдерживала нагрузку и не соответствовала санитарным правилам.

«Несмотря на сегодняшние сложности, мы продолжаем в полном объеме реализовывать планы по возведению и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретаются санитарные машины и передвижные медицинские пункты.

Наша с вами основная цель — максимально улучшить качество оказания и доступность оказываемой врачебной помощи.

Поздравляю вас всех с открытием новой поликлиники! Не болейте, успехов и счастья вам!», — выступил премьер.

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