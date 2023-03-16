Заработная плата учителей в Дагестане в 2023 году увеличится на 1,7 млрд рублей

Автор Дарья |||

Зарплата учителей в Дагестане в 2023 году увеличится на 1,7 миллиарда рублей, проинформировал министр образования и науки республики Яхья Бучаев на собрании дагестанского руководства.