В минувшем году учреждение передало в суд более 20 500 исков о взыскании долгов с граждан на общую сумму около 400 миллиона рублей. Также озвучено, что по причине отсутствия в электронных сервисах ЕГРН сведений о собственниках 40 000 квартир или кадастрового номера не было возможности взыскать через суд задолженности по капитальному ремонту на общую сумму 700 миллионов рублей. Благодаря осуществленной работе Минстроительства республики и муниципальных образований получилось определить собственников 20 000 квартир.
Около 2,5 млрд рублей задолжали жители Дагестана за капитальный ремонт
- Автор Дарья
- 16 марта, 2023. Четверг 00:58
Совокупная задолженность жителей Дагестана за капремонт общего имущества в многоквартирных домах составляет 2,5 миллиарда рублей, из них производства на 1,5 миллиарда рублей пребывают на исполнении у приставов, проинформировал начальник Дагестанского фонда капитального ремонта Магомед Алиев в интервью с агентством РИА «Дагестан».
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