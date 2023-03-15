Дагестанские народы показали свои обряды на празднике в честь начала весны

Региональный праздник начала весны отметили в Дагестане песнями, танцами и театральными постановками. На сцене Русского драматического театра имени Максима Горького в Махачкале показали свои номера творческие ансамбли 10 народов региона.

"У Дагестана праздник встречи весны проводят во всех селах по-особенному, но всегда присутствуют какие-то элементы, которые повторяются. Люди готовятся к празднику, долго варят специальную пищу, проводят вспашку земли, готовят много разных угощений, проводят различные соревнования. <…> Праздник запоминается надолго, он одухотворен новой природой, пробуждением, началом весны", — сообщила в беседе с ТАСС директор Республиканского дома народного творчества Минкультуры региона Марита Мугадова.

В фойе театра зрители могли попробовать народные угощения. На сцене традиционные обряды показали 10 народов Дагестана: кумыки, азербайджанцы, рутульцы, лезгины, агульцы, табасаранцы, ногайцы, лакцы, аварцы и даргинцы.