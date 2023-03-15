ЗАМАНА - «Единая Россия» вновь проведет международную историческую акцию «Диктант Победы»

«Единая Россия» вновь проведет международную историческую акцию «Диктант Победы»

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15 марта, 2023. Среда 08:21
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«Единая Россия» вновь проведет международную историческую акцию «Диктант Победы»

«Единая Россия» организует 27 апреля самый масштабный диктант на знание истории Великой Отечественной войны, информирует пресс-служба партии.

«Единая Россия» вновь проведет международную историческую акцию «Диктант Победы»

Он пройдет уже в 5 раз на площадках субъектов по всей России, за рубежом, а также онлайн на портале диктантпобеды.рф

В 2023 году в него будут включены вопросы по Нюрнбергскому процессу. Среди ключевых тем – победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Выпускникам, ответившим правильно на все тесты, будут доступны дополнительные преимущества при подаче документов в университеты.

В свою очередь федеральные лауреаты получат право поучаствовать в Параде Победы 9 Мая на Красной площади Москвы.

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