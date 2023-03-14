По сведениям надзорного органа, дагестанку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат). «В 2014 году, будучи в сговоре с другими гражданами, она получила фальшивую справку о работе в ОАО “Новочеркасский завод синтетических продуктов” и трудовую книжку, далее передала их в отдел клиентской службы Управления Пенсионного фонда в Акушинском районе. На основании документов с недостоверной информацией о трудовой деятельности женщины последней была назначена ежемесячная пенсия», – заявляет прокуратура республики. Таким образом, с 2014 по ноябрь минувшего года обвиняемая нелегально получила денежные средства в сумме более 1,4 миллиона рублей. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Акушинский районный суд.
Дагестанка ответит в суде за мошенничество с пенсией на сумму более 1,4 млн рублей
- Автор Дарья
- 14 марта, 2023. Вторник 16:25
Дагестанская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, проживающей в Акушинском районе.
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