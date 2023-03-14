ЗАМАНА - Проект реконструкции аэропорта Махачкалы одобрен Главгосэкспертизой

Проект реконструкции аэропорта Махачкалы одобрен Главгосэкспертизой

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14 марта, 2023. Вторник 15:28
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Проект реконструкции аэропорта Махачкалы одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза опубликовала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на возведение в Международном аэропорту «Махачкала» («Уйташ») новой искусственной взлетно-посадочной полосы комплекса, подходящей для использования расчетных типов самолетов, информирует пресс-служба организации.

Проект реконструкции аэропорта Махачкалы одобрен Главгосэкспертизой

«Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписано между Международным аэропортом “Уйташ” имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и Правительством Республики Дагестан. Работы проводятся в рамках государственной программы Российской Федерации “Развитие транспортной системы”, а также распоряжения Правительства “Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года”», – заявляет пресс-служба.

Реконструкция махачкалинского аэропорта позволит не только увеличить число рейсов и пассажиропоток, но и расширит маршрутную сеть полетов, осуществляемых из города. Учитывая недостаточную несущую способность работающей ИВПП комплекса, а также материалы исследований эксплуатационно-технического состояния искусственных покрытий, здесь было принято решение провести новую искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 3200 м и шириной 45 м, которая будет соединена со старой.

«Новая искусственная взлетно-посадочная полоса в аэропорту Махачкалы будет строиться без перерыва летной эксплуатации аэродрома. Также важно, что проектом предусмотрена возможность перспективного использования прежней ИВПП, которую снабдят визуальными средствами для обеспечения руления ВС, в качестве магистральной рулежной дорожки», – информирует пресс-служба специалиста Главгосэкспертизы РФ Андрея Федулова.

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