В школе материнства женской консультации проходит обучение

Сохранение здоровья детей – одна из ключевых целей государственной политики России в области защиты интересов детства.

Для ранней диагностики тяжелых наследственных и врожденных заболеваний назначается неонатальный скрининг, позволяющий своевременно в первые дни жизни младенца выявить заболевания и начать лечение.

Минздрав РФ создал одноименный типовой проект, дабы сформировать ответственное отношение к репродуктивному здоровью.

Его целями являются следующие: оценка состояния репродуктивного здоровья у людей, повышение медицинской грамотности и информированности граждан о факторах риска и факторах, способствующих здоровью репродуктивной системы.