Как рассказали представители администрации Дербента, строительство приюта для бездомных животных на 180 мест в городе идет в рамках реализации государственной программы «Комплексное территориальное развитие г. Дербента». На объекте обеспечат прогулочные зоны и спецпомещения для содержания безнадзорных питомцев и вольеры.

В свою очередь, сотрудники подрядной компании ООО «ГРАНД-СТРОЙ» заявили, что это будет современный комплекс с полным ветеринарным сопровождением, включая вакцинацию и стерилизацию. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.