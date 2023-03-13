ЗАМАНА - В Дербенте строится приют для бездомных питомцев

В Дербенте строится приют для бездомных питомцев

Автор
13 марта, 2023. Понедельник 15:57
|||
В Дербенте строится приют для бездомных питомцев
Заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов в субботу, 11 марта, осмотрел площадку возведения приюта для бездомных животных на 180 мест в Дербенте.
В Дербенте строится приют для бездомных питомцев

Как рассказали представители администрации Дербента, строительство приюта для бездомных животных на 180 мест в городе идет в рамках реализации государственной программы «Комплексное территориальное развитие г. Дербента». На объекте обеспечат прогулочные зоны и спецпомещения для содержания безнадзорных питомцев и вольеры.

В свою очередь, сотрудники подрядной компании ООО «ГРАНД-СТРОЙ» заявили, что это будет современный комплекс с полным ветеринарным сопровождением, включая вакцинацию и стерилизацию. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 42 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top