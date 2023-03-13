ЗАМАНА - Школьники из Дагестана оказались в числе лучших на олимпиаде «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист»

Школьники из Дагестана оказались в числе лучших на олимпиаде «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист»

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13 марта, 2023. Понедельник 15:32
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Школьники из Дагестана оказались в числе лучших на олимпиаде «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист»

По итогам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист» дагестанские подростки вошли в число победителей, информирует пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

Школьники из Дагестана оказались в числе лучших на олимпиаде «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист»

Олимпиада проходила по следующим предметам: экономика, обществознание, математика, история, английский язык. Она входит в список олимпиад школьников Миннауки России, лауреаты и призеры получат льготы при поступлении в университеты, а также возможность получить Грант Президента РФ.

В числе дагестанских победителей оказался ученик 11 класса Лицея №52 Махачкалы Муслим Магомедов. Призером стал ученик 10 класса Республиканского физико-математического лицея интерната Махачкалы Билал Римиханов. Пресс-служба уточнила, что оба подростка проходят обучение по программе «Олимпиадная экономика» в Центре развития талантов «Альтаир».

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