ЗАМАНА - Социальный фонд России открыл 98 центров общения старшего поколения по всей стране

Социальный фонд России открыл 98 центров общения старшего поколения по всей стране

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13 марта, 2023. Понедельник 14:21
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Социальный фонд России открыл 98 центров общения старшего поколения по всей стране

Социальный фонд открыл уже 98 центров общения для граждан старшего поколения в 73 субъектах России с конца 2022 года, информирует пресс-служба учреждения.

Социальный фонд России открыл 98 центров общения старшего поколения по всей стране

Первыми в реализации проекта участвовали отделения фонда в Мордовии и Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях. Далее проект получил положительный отклик от россиян старшего поколения и общественных организаций, благодаря чему во многих субъектах открылось более 2 центров.

Центры общения старшего поколения занимают административные помещения, которые стали свободными после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В будущем в планах открытие аналогичных центров во всех отделениях Социального фонда.

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