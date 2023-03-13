Социальный фонд России открыл 98 центров общения старшего поколения по всей стране

Социальный фонд открыл уже 98 центров общения для граждан старшего поколения в 73 субъектах России с конца 2022 года, информирует пресс-служба учреждения.

Первыми в реализации проекта участвовали отделения фонда в Мордовии и Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях. Далее проект получил положительный отклик от россиян старшего поколения и общественных организаций, благодаря чему во многих субъектах открылось более 2 центров.

Центры общения старшего поколения занимают административные помещения, которые стали свободными после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В будущем в планах открытие аналогичных центров во всех отделениях Социального фонда.