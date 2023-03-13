В собрании поучаствовали заместитель главы Минобрнауки региона Аида Далгатова, заместитель руководителя Минпрома республики Хаджимурад Исрапилов, а также сотрудники образовательных организаций.
О целях реализуемого проекта рассказала заместитель главы Минобрнауки региона Аида Далгатова.
«Инженерные классы направлены на создание у школьников интереса к техническому творчеству и промышленности. Мы решили дать старт реализации проекта и проработать его с непосредственным участием промышленных компаний под руководством Минпромторга и Минобрнауки региона», — выступила она.
Подробнее можно прочитать на сайте Министерства образования и науки Дагестана.