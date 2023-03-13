ЗАМАНА - Минобрнауки Дагестана: «Инженерные классы направлены на создание у школьников интереса к техническому творчеству и промышленности»

Минобрнауки Дагестана: «Инженерные классы направлены на создание у школьников интереса к техническому творчеству и промышленности»

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13 марта, 2023. Понедельник 08:53
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Минобрнауки Дагестана: «Инженерные классы направлены на создание у школьников интереса к техническому творчеству и промышленности»

Заседание на тему открытия в школах инженерных классов состоялось в Минобрнауки Дагестана, информирует пресс-служба ведомства.

Минобрнауки Дагестана: «Инженерные классы направлены на создание у школьников интереса к техническому творчеству и промышленности»

В собрании поучаствовали заместитель главы Минобрнауки региона Аида Далгатова, заместитель руководителя Минпрома республики Хаджимурад Исрапилов, а также сотрудники образовательных организаций. 

О целях реализуемого проекта рассказала заместитель главы Минобрнауки региона Аида Далгатова.

«Инженерные классы направлены на создание у школьников интереса к техническому творчеству и промышленности. Мы решили дать старт реализации проекта и проработать его с непосредственным участием промышленных компаний под руководством Минпромторга и Минобрнауки региона», — выступила она. 

Подробнее можно прочитать на сайте Министерства образования и науки Дагестана.

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