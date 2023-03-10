ЗАМАНА - Уникальные операции при сложных аневризмах проводят на площадке РКБСМП в Дагестане

Уникальные операции при сложных аневризмах проводят на площадке РКБСМП в Дагестане

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10 марта, 2023. Пятница 16:40
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Уникальные операции при сложных аневризмах проводят на площадке РКБСМП в Дагестане

Эксперты Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи внедрили новую методику лечения самых тяжелых случаев аневризм сосудов головного мозга – установку поток-перенаправляющих стентов, информирует пресс-служба лечебного учреждения.

Уникальные операции при сложных аневризмах проводят на площадке РКБСМП в Дагестане

«Это малотравматичная, малоинвазивная рентгенэндоваскулярная операция. Установка этих стентов рекомендована для пациентов с аневризмами сосудов головного мозга. Способ хирургического вмешательства можно использовать при самых сложных случаях», – говорится в сообщении.

На днях в РКБСМП провели операцию девушке, у которой выявили сразу 2 аневризмы, представляющие серьезную угрозу для ее жизни. Аневризмы получилось устранить установкой одного поток-перенаправляющего стента.

«Мы использовали свойство плетёного стента, который убирает поток от аневризмы, вызывает ее тромбоз, без контакта со стенкой аневризмы, а это всегда рискованно, и плюс мы реконструируем саму артерию, потому что по имплантированному стенту прорастает сосудистая стенка. То есть с помощью одного стента мы решили сразу две проблемы, также выполнили профилактику, чтобы на этом участке, где имплантирован стент, никогда другие аневризмы больше не возникали», – рассказал врач-нейрохирург Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени А. Л. Поленова Андрей Петров.

«В последние годы выросло количество людей с аневризмами сосудов головного мозга. Сегодня уже не редкость, когда аневризма диагностируется у пациентов моложе 30 лет. В настоящее время хирурги научились лечить эту коварную болезнь с помощью одного небольшого прокола. В связи с этим риски возникновения послеоперационных осложнений сведены к минимуму», – заявил главный врач РКБСМП Иманалиев.

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