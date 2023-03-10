ЗАМАНА - Социальный фонд получает данные по материнскому капиталу от 27,5 тысячи учебных учреждений

Социальный фонд получает данные по материнскому капиталу от 27,5 тысячи учебных учреждений

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10 марта, 2023. Пятница 16:21
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Социальный фонд получает данные по материнскому капиталу от 27,5 тысячи учебных учреждений

Отделения Социального фонда обмениваются информацией с 27,5 тысячи учебных заведений, дабы родители оперативнее и легче распоряжались материнским капиталом на обучение детей, информирует пресс-служба СФР по региону.

Социальный фонд получает данные по материнскому капиталу от 27,5 тысячи учебных учреждений

Сегодня контракты о взаимодействии заключены с 1000 высших и 2500 средних специальных учебных заведений, а также с 24 000 детских садов, региональных и муниципальных учреждений, кружков и секций.

Стоит заметить, что, если между отделением Социального фонда и образовательной организацией заключен договор, то родителям достаточно подать в СФР лишь заявление о распоряжении материнским капиталом. Сведения о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

Семьи заметно интересуются использованием маткапитала для обучения детей. Только за первый месяц текущего года более 27 000 семей (20 процентов всех обратившихся) передали средства на эти задачи. 

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