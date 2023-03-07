ЗАМАНА - Премьер-министр РД в канун 8 марта вручил госнаграды сотрудницам Администрации Главы и Правительства Дагестана

Премьер-министр РД в канун 8 марта вручил госнаграды сотрудницам Администрации Главы и Правительства Дагестана

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07 марта, 2023. Вторник 16:50
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Премьер-министр РД в канун 8 марта вручил госнаграды сотрудницам Администрации Главы и Правительства Дагестана
Сегодня, 7 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил госнаграды сотрудницам Администрации Главы и Правительства РД.
Премьер-министр РД в канун 8 марта вручил госнаграды сотрудницам Администрации Главы и Правительства Дагестана

Абдулмуслимов от имени руководителя региона Сергея Меликова поздравил женщин с наступающим 8 марта, подчеркнул их успехи в профессиональной деятельности и поблагодарил за вклад в социально-экономическое развитие Дагестана.

«Женщина – это самое прекрасное, что есть в нашем мире – это мать, бабушка, дочь, сестра, внучка, коллега. Она обеспечивает мужчине надежный тыл, хранит семейный очаг. Задача мужчин – обеспечить вам комфортную жизнь. Среди вас все те, кто в непростое время на высоком уровне выполняет важные государственные задачи, внося вклад в сохранение стабильной ситуации в социально-экономической сфере.

Спасибо вам за вашу доброту, улыбки, понимание и терпение. От всей души желаю вам здоровья, женского счастья, успехов во всех начинаниях», — выступил глава кабмина региона.

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