Абдулмуслимов от имени руководителя региона Сергея Меликова поздравил женщин с наступающим 8 марта, подчеркнул их успехи в профессиональной деятельности и поблагодарил за вклад в социально-экономическое развитие Дагестана.

«Женщина – это самое прекрасное, что есть в нашем мире – это мать, бабушка, дочь, сестра, внучка, коллега. Она обеспечивает мужчине надежный тыл, хранит семейный очаг. Задача мужчин – обеспечить вам комфортную жизнь. Среди вас все те, кто в непростое время на высоком уровне выполняет важные государственные задачи, внося вклад в сохранение стабильной ситуации в социально-экономической сфере.

Спасибо вам за вашу доброту, улыбки, понимание и терпение. От всей души желаю вам здоровья, женского счастья, успехов во всех начинаниях», — выступил глава кабмина региона.