Заур Аскендеров поздравил с наступающим 8 марта женщин–депутатов и сотрудниц Аппарата Народного Собрания

Мероприятие прошло в зале заседаний Народного Собрания. «Женщины нашего коллектива делают крайне большую работу. Мы видим ваше отношение, аккуратность и пунктуальность. Хочу поблагодарить вас за работу. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам самого доброго, хорошего, чтобы все ваши мечты сбывались! Самое главное, чтобы был мир в ваших сердцах, в ваших домах», — выступил Заур Аскендеров. Все женщины получили презенты и цветы.