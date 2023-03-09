ЗАМАНА - Продажи летних туров по России за год увеличились на треть

Продажи летних туров по России за год увеличились на треть

Автор
09 марта, 2023. Четверг 12:33
|||
Продажи летних туров по России за год увеличились на треть

Продажи летних туров по России к сегодняшнему дню увеличились на треть по сравнению с таким же периодом 2022 года, информирует ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию туристических операторов России.

Продажи летних туров по России за год увеличились на треть

"Граждане России активно планируют летний отдых внутри страны. Объемы продаж в организованном секторе, как минимум, уже на треть опережают показатели минувшего года", — заявляет источник агентства.

Как считают специалисты, нынешняя динамика летних продаж на внутреннем рынке говорит как об некоторой адаптации граждан к сегодняшней социально-экономической ситуации и новым ценам, так и в очередной раз подтверждает рост популярности внутреннего туризма. Самыми популярными внутренними маршрутами на лето турагентства обозначили следующие: Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Дагестан.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top