Социальный фонд Дагестана поздравил с 8 Марта жен и матерей участников СВО

В Центре старшего поколения Социального фонда Дагестана чествовали пожилых людей, которые прошли войну, матерей и супруг военнослужащих, участвующих в СВО на территории Украины, информирует пресс-служба учреждения.

Управляющий Социальным фондом республики Магомед Исаев в преддверии 8 марта встретился с матерями и супругами военнослужащих – участников специальной военной операции. Женщин встретили с музыкой, под танцы детского образцового ансамбля танца «Сарыкум», а дети сотрудников ведомства прочитали им стихи к 8 Марта и выразили благодарность.

Поздравить их пришли и женщины – депутаты районных собраний махачкалинской администрации. Обращаясь к Галине Бессаловой, пережившей блокаду Ленинграда, начальник ведомства озвучил, что героизм жителей города невозможно переоценить. Этот период навечно останется для юного поколения напоминаем о силе духа и любви к родине.