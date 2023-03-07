ЗАМАНА - Социальный фонд Дагестана поздравил с 8 Марта жен и матерей участников СВО

Социальный фонд Дагестана поздравил с 8 Марта жен и матерей участников СВО

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07 марта, 2023. Вторник 14:45
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Социальный фонд Дагестана поздравил с 8 Марта жен и матерей участников СВО

В Центре старшего поколения Социального фонда Дагестана чествовали пожилых людей, которые прошли войну, матерей и супруг военнослужащих, участвующих в СВО на территории Украины, информирует пресс-служба учреждения.

Социальный фонд Дагестана поздравил с 8 Марта жен и матерей участников СВО

Управляющий Социальным фондом республики Магомед Исаев в преддверии 8 марта встретился с матерями и супругами военнослужащих – участников специальной военной операции. Женщин встретили с музыкой, под танцы детского образцового ансамбля танца «Сарыкум», а дети сотрудников ведомства прочитали им стихи к 8 Марта и выразили благодарность.

Поздравить их пришли и женщины – депутаты районных собраний махачкалинской администрации. Обращаясь к Галине Бессаловой, пережившей блокаду Ленинграда, начальник ведомства озвучил, что героизм жителей города невозможно переоценить. Этот период навечно останется для юного поколения напоминаем о силе духа и любви к родине.

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