Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравляет дагестанок с 8 марта

«Дорогие женщины! Поздравляю вас всех с замечательным праздником 8 Марта.

Во все времена в Дагестане к женщине относились с особенным уважением и любовью. Вы даете нам жизнь, наполняете ее добром и гармонией, освещаете наш мир своей красотой и обаянием, оберегаете и воспитываете будущее нашей страны – наших детей и внуков. Вы поддерживаете в доме уют и следите за тем, чтобы не погас огонь очага, сохраняете горские обычаи гостеприимства и уважения к старшим.

Желаю вам всё больше и больше радовать этот мир красотой, нежностью и женственностью. Пусть перед вами будут распростерты все дороги и открыты все двери. Пусть этот весенний день дарит вам тепло, а мужчины окружают вниманием. Пусть родные и любимые всегда будут рядом, а их любовь и поддержка никогда не оставляют вас!», — обратился депутат.