ЗАМАНА - В Дагестане стартовала посадка раннего картофеля

В Дагестане стартовала посадка раннего картофеля

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07 марта, 2023. Вторник 13:44
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В Дагестане стартовала посадка раннего картофеля

Дагестанские сельские хозяйства одними из первых в России в 2023 году приступили к посадке раннего картофеля, информирует пресс-служба Минсельхоза региона.

В Дагестане стартовала посадка раннего картофеля

«Сегодня проходит посадка сверхраннего картофеля, урожай которого будут собирать в начале мая, в тот период, когда во многих других субъектах начинают выходить на поля. Дагестанский картофель, другая овощная продукция будут поставляться на рынки России уже к лету. Тем самым Дагестан активно участвует в решении задач импортозамещения и в период межсезонья, когда в основном к нам поступает картофель из теплых стран. Аграрный сектор Дагестана получает хорошую поддержку по линии Минсельхоза Российской Федерации. В частности, в 2023 году стартовал федеральный проект по стимулированию развития овощеводства и картофелеводства.

Примечательно и то, что впервые в орбиту государственной поддержки включаются личные подсобные хозяйства. Это крайне актуально для Дагестана. Как видно, здесь многие ЛПХ осуществляют посадку картофеля, выполняя все агротехнические операции ничуть не хуже, чем в высокотехнологичных крупных хозяйствах России», – прокомментировал первый заместитель ведомства Шарип Шарипов

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