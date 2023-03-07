«В период с 6 по 7 марта в горных районах региона лавиноопасно», – заявляет ведомство. В случае ЧС необходимо звонить на телефонные контакты экстренных служб «112» и «101», а также «телефон доверия» Главного управления МЧС РФ по Дагестану: 8(8722)39-99-99.
МЧС предупреждает дагестанцев о лавиноопасности
- Автор Дарья
- 07 марта, 2023. Вторник 10:44
МЧС по Дагестану предупреждает жителей о лавиноопасности в горных районах региона.
Последнее от Дарья
- Легкоатлет из Дагестана Арслан Нурбагандов представил республику на чемпионате России
- Дагестанские регбистки стали победительницами Всероссийских соревнований по регби на снегу
- В мае стартует мобильное приложение к 100-летию Расула Гамзатова
- Лидерам городов и районов Дагестана поручили проводить регулярные прямые эфиры
- В Дагестане откроют центр поддержки участников военных конфликтов и их семей