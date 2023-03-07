В мае стартует мобильное приложение к 100-летию Расула Гамзатова

Мобильное приложение к 100-летнему юбилею классика поэзии Расула Гамзатова запустят в Дагестане. В нем будет представлена информация на трех языках республики, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минцифры РД Юрия Гамзатова.

"Почти все готово, в мае уже откроем мобильное приложение к 100-летию поэта Расула Гамзатова с последующим размещением в магазины мобильных приложений RuStore, Google Play и App Strore. Для пользователей будут доступны биография и произведения в цифровом виде из различных источников, на родном аварском и русском языках, в том числе с переводом на английский язык", — сообщил министр.

Он добавил, что приложение предоставит возможность прослушивать работы поэта. "Там же будет доступен план — график событий и информирование жителей о предстоящих мероприятиях к 100-летию Гамзатова", — озвучил министр.