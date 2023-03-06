ЗАМАНА - Под Санкт-Петербургом идут съемки исторической картины о советской атомной подводной лодке

Под Санкт-Петербургом идут съемки исторической картины о советской атомной подводной лодке

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06 марта, 2023. Понедельник 11:10
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Под Санкт-Петербургом идут съемки исторической картины о советской атомной подводной лодке

Рядом с Санкт-Петербургом проходят съемки исторической картины «Северный полюс», информирует ТАСС. Лента будет повествовать о походе первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 подо льдами Северного Ледовитого океана в период холодной войны.

Под Санкт-Петербургом идут съемки исторической картины о советской атомной подводной лодке

Кресло режиссера занял Александр Котт, Евгений Миронов сыграет одного из главных персонажей фильма. В касте также задействованы Андрей Мерзликин, Ольга Ломоносова, Елена Север и другие актеры. Съемки под Петербургом будут завершены в середине марта.

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