Под Санкт-Петербургом идут съемки исторической картины о советской атомной подводной лодке

Рядом с Санкт-Петербургом проходят съемки исторической картины «Северный полюс», информирует ТАСС. Лента будет повествовать о походе первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 подо льдами Северного Ледовитого океана в период холодной войны.

Кресло режиссера занял Александр Котт, Евгений Миронов сыграет одного из главных персонажей фильма. В касте также задействованы Андрей Мерзликин, Ольга Ломоносова, Елена Север и другие актеры. Съемки под Петербургом будут завершены в середине марта.