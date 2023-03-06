В Махачкале открылся цех поэтического мастерства «На Буйнакского»

В Литературном музее Расула Гамзатова, который находится в Союзе писателей Дагестана, прошла презентация литературного цеха «На Буйнакского», информирует социально-культурный проект «Декораторы жизни».

Задачей проекта является многогранная просветительская деятельность с молодыми писателями, активная реализация литературной проектной деятельности на территории региона.

Народный поэт и начальница русской секции Союза писателей республики Марина Ахмедова озвучила, что в Год Расула Гамзатова открытие еще одной литературной площадки для молодых авторов является важным событием.

«Великий дагестанский поэт всегда заботился о литературной поросли, был наставником для многих тогда молодых, а ныне известных авторов Дагестана. Он призывал их не к самомнению, а к сомнению, учил воспитывать в себе святое чувство недовольства собой.

Расул Гамзатов любил повторять девиз Эффенди Капиева: “Да здравствует зрелость, и никаких скидок!”. Он так высоко поднял планку поэтического мастерства, что идущие следом за ним поэты достигли больших творческих высот», – выступила на презентации Марина Ахмедова.