На ярмарке побывали заместитель главы кабмина республики Нариман Абдулмуталибов, руководитель Минсельхоза Мухтарбий Аджеков и другие официальные лица. Они осмотрели торговые ряды, поговорили с сельхозпроизводителями и с посетителями.
«Свои продукты на ярмарке представили аграрии и перерабатывающие организации из всех городов и районов Дагестана. Они привезли мясную, молочную продукцию, овощи, фрукты и так далее. Качество реализуемых товаров контролировалось на передвижной ветеринарной лаборатории, отдельно был представлен Федеральный аграрный научный центр Дагестана, который выставил саженцы плодовых культур собственной селекции», – заявила пресс-служба.