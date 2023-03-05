Первая за 2023 год сельхозярмарка прошла в Махачкале

В Махачкале состоялась первая в 2023 году сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к наступающему Международному женскому дню, информирует пресс-служба Минсельхоза региона.

На ярмарке побывали заместитель главы кабмина республики Нариман Абдулмуталибов, руководитель Минсельхоза Мухтарбий Аджеков и другие официальные лица. Они осмотрели торговые ряды, поговорили с сельхозпроизводителями и с посетителями.

«Свои продукты на ярмарке представили аграрии и перерабатывающие организации из всех городов и районов Дагестана. Они привезли мясную, молочную продукцию, овощи, фрукты и так далее. Качество реализуемых товаров контролировалось на передвижной ветеринарной лаборатории, отдельно был представлен Федеральный аграрный научный центр Дагестана, который выставил саженцы плодовых культур собственной селекции», – заявила пресс-служба.