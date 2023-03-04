Напомним, Руслан Курбанов отличился в ходе специальной военной операции. В 2022 году ему было присвоено звание Героя России, он также был награжден медалью «За отвагу» и орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Кроме того, с 2022 года Курбанов является почётным гражданином Табасаранского района Республики Дагестан.
Герой России, уроженец Табасаранского района, досрочно получил очередное звание
- Автор Дарья
- 04 марта, 2023. Суббота 14:13
Герой России Руслан Курбанов, уроженец села Татиль Табасаранского района, на 2,5 года раньше срока получил звание капитана. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.
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