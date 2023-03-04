ЗАМАНА - Матерей и жен погибших и мобилизованных воинов-участников СВО поздравили с наступающим Международным женским днем

Матерей и жен погибших и мобилизованных воинов-участников СВО поздравили с наступающим Международным женским днем

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04 марта, 2023. Суббота 01:51
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Матерей и жен погибших и мобилизованных воинов-участников СВО поздравили с наступающим Международным женским днем

Торжественное мероприятие «Слава матери защитника Отечества!», посвященное Международному женскому Дню 8 Марта, состоялось в четверг, 2 марта, в зале Дома дружбы с участием матерей погибших и мобилизованных воинов-участников СВО со всех городов и районов региона.

Матерей и жен погибших и мобилизованных воинов-участников СВО поздравили с наступающим Международным женским днем

Стартовало мероприятие с выступлений ребят детского сада №25 «Лучик» города Махачкалы, ученика махачкалинской гимназии №38 Данияла Ахмедова и группы «Успешные дети» Тахмины Умалатовой, заслуженной артистки республики Айшат Айсаевой.

В своём вступительном слове глава Миннаца региона Энрик Муслимов поздравил участвующих в мероприятии женщин от имени Главы Дагестана Сергея Меликова с наступающим праздником и озвучил, что роль женщин в современном обществе тяжело переоценить.

«Мы понимаем, что для кого-то все праздники тяжёлые, так как ничто не может сгладить утрату сына. Самая большая любовь — это любовь матери, нет священнее этой любви. Мы низко кланяемся вам и желаем душевного спокойствия и огромного желания жить ради памяти тех наших героев, которые не уронили честь и достоинство нашей республики и еще раз доказали в истории нашей страны, что дагестанцы — мужественные и храбрые воины, знающие, что такое Отечество, и защищающие его ценой своей жизни», — выступил Муслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Миннаца Дагестана.

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