"Следуя плану проекта, на Каспийском побережье предполагается построить отели от 3 до 5 звезд и коттеджи общей емкостью до 12,5 тыс. мест размещения. Инфраструктуру развлечений составят аквапарк, тематические парки и парк аттракционов, СПА-центр, центр водных видов спорта, яхтенная марина", — проинформировал источник агентства.
Кроме того, обсуждается возможность открытия конгресс-центра и спортивных объектов. Как считают маркетологи, к 2032 году перспективный туристический поток на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) можно ожидать на уровне 360 000 гостей в год.