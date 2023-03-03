ЗАМАНА - На Каспийском побережье Дагестана планируют строительство отелей на 12 500 мест

На Каспийском побережье Дагестана планируют строительство отелей на 12 500 мест

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03 марта, 2023. Пятница 11:13
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На Каспийском побережье Дагестана планируют строительство отелей на 12 500 мест

Отели и коттеджи на 12 500 мест планируют возвести на территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестане. Там также в планах строительство аквапарка, центра водных видов спорта и парка аттракционов, информирует ТАСС.

На Каспийском побережье Дагестана планируют строительство отелей на 12 500 мест

"Следуя плану проекта, на Каспийском побережье предполагается построить отели от 3 до 5 звезд и коттеджи общей емкостью до 12,5 тыс. мест размещения. Инфраструктуру развлечений составят аквапарк, тематические парки и парк аттракционов, СПА-центр, центр водных видов спорта, яхтенная марина", — проинформировал источник агентства.

Кроме того, обсуждается возможность открытия конгресс-центра и спортивных объектов. Как считают маркетологи, к 2032 году перспективный туристический поток на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) можно ожидать на уровне 360 000 гостей в год.

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