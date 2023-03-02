Около 65 дагестанских сел в 2023 году будут обеспеченны мобильной связью и беспроводным интернетом

В четверг, 2 марта, на базе РГВК «Дагестан» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы Минцифры республики за 2022 год, в процессе которой глава ведомства Юрий Гамзатов проинформировал, что до конца 2023 года в регионе в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» мобильной связью и беспроводным интернетом в республике будут обеспечены 65 населенных пунктов.

Речь идет о сёлах, в которых проживают от 100 до 500 человек. До конца марта интернет подключат уже в 29 селах, в том числе в селе Уркута Дахадаевского района, селе Унчукатль Лакского района, сёлах Балтамахи и Бахмахи Сергокалинского района, селе Арак Табасаранского района, в поселке Привольный Тарумовского района и так далее.

«Дагестан включен в список пилотных субъектов по проекту ГосВеб. Так почти все сайты образовательных учреждений, администраций городов, районов и сёл отныне будут находиться на площадке единой федеральной системы ГосВеб. На платформе уже развернуто 1880 сайтов, из них школы – 1202, органы местного самоуправления – 678. В нынешнем году будут переведены сайты учреждений здравоохранения и детсады. В общем в планах разработать более 2 000 новых сайтов», – заявил Юрий Гамзатов.