Большая часть обращений жителей Дагестана касалась 5 направлений: ЖКХ – 4 010 заявок, состояние дорог – 629, благоустройство территорий – 421, социальное обслуживание и защита граждан – 418, а также медицина – 308 обращений.
Почти 7 000 обращений обработали за февраль сотрудники ЦУР Дагестана
- Автор Дарья
- 02 марта, 2023. Четверг 11:17
В Дагестане за февраль эксперты отдела обратной связи Центра управления регионом приняли и обработали 6 897 заявок, информирует telegram-канал ЦУР.
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