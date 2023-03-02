ЗАМАНА - "Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

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02 марта, 2023. Четверг 08:48
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&quot;Волонтеры Победы&quot; открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

Набор добровольцев для мероприятий Дня Победы открыт: в 2023 году к празднику будет подготовлено рекордное число волонтеров, рассказала председательница центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместительница председателя комитета ГосДумы России по развитию гражданского общества Ольга Занко.

"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

"Именно для тех, кто желает внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю, кто хочет успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня мы даем старт набора волонтеров для сопровождения Дня Победы", — выступила Занко на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".

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