"Именно для тех, кто желает внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю, кто хочет успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня мы даем старт набора волонтеров для сопровождения Дня Победы", — выступила Занко на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы
- Автор Дарья
- 02 марта, 2023. Четверг 08:48
Набор добровольцев для мероприятий Дня Победы открыт: в 2023 году к празднику будет подготовлено рекордное число волонтеров, рассказала председательница центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместительница председателя комитета ГосДумы России по развитию гражданского общества Ольга Занко.
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