В минувшем году в дагестанском правительстве был обсужден вопрос строительства новой школы в селе, но процесс подготовки документов затянулся.
Меликов поручил первому вице-премьеру Правительства Руслану Алиеву мониторить ход возведения учебного заведения и финансирование всех этапов работ.
В селе Саниорта Тляратинского района возведут новую школу до конца следующего года
- Автор Дарья
- 01 марта, 2023. Среда 16:23
Руководитель Дагестана поручил завершить возведение новой школы в селе Саниорта Тляратинского района до конца 2024 года. Прежнее здание признали аварийным еще в 2018 году.
В минувшем году в дагестанском правительстве был обсужден вопрос строительства новой школы в селе, но процесс подготовки документов затянулся.
Меликов поручил первому вице-премьеру Правительства Руслану Алиеву мониторить ход возведения учебного заведения и финансирование всех этапов работ.
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