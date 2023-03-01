В селе Саниорта Тляратинского района возведут новую школу до конца следующего года

Автор Дарья |||

Руководитель Дагестана поручил завершить возведение новой школы в селе Саниорта Тляратинского района до конца 2024 года. Прежнее здание признали аварийным еще в 2018 году.