ЗАМАНА - В селе Саниорта Тляратинского района возведут новую школу до конца следующего года

В селе Саниорта Тляратинского района возведут новую школу до конца следующего года

Автор
01 марта, 2023. Среда 16:23
|||
В селе Саниорта Тляратинского района возведут новую школу до конца следующего года

Руководитель Дагестана поручил завершить возведение новой школы в селе Саниорта Тляратинского района до конца 2024 года. Прежнее здание признали аварийным еще в 2018 году.

В селе Саниорта Тляратинского района возведут новую школу до конца следующего года

В минувшем году в дагестанском правительстве был обсужден вопрос строительства новой школы в селе, но процесс подготовки документов затянулся. Меликов поручил первому вице-премьеру Правительства Руслану Алиеву мониторить ход возведения учебного заведения и финансирование всех этапов работ.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top