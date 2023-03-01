ЗАМАНА - В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

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01 марта, 2023. Среда 11:44
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В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

Правила проезда перекрестков с круговым движением изменились в России с 1 марта: отныне при въезде на него не с главной дороги водитель обязан уступить тем, кто уже двигается по такому перекрестку.

В России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством осенью 2022 года.

В старой версии правил отмечалось, что при въезде на перекресток с круговым движением, который обозначен знаком 4.3 (круговое движение), водителю необходимо уступить дорогу находящимся на нем машинам — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.

С 1 марта при въезде со второстепенной дороги водитель должен уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.

В свою очередь глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин уточняет, что соответствующее изменение — своего рода "редакционная подчистка", дабы исключить неоднозначность в толковании формулировок.

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