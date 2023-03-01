Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством осенью 2022 года.
В старой версии правил отмечалось, что при въезде на перекресток с круговым движением, который обозначен знаком 4.3 (круговое движение), водителю необходимо уступить дорогу находящимся на нем машинам — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.
С 1 марта при въезде со второстепенной дороги водитель должен уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку.
В свою очередь глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин уточняет, что соответствующее изменение — своего рода "редакционная подчистка", дабы исключить неоднозначность в толковании формулировок.