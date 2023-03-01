Первые гости смогут посетить Каспийский прибрежный кластер в Дагестане в 2026 году

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане откроет двери для туристов в 2026 году, сообщил в интервью с ТАСС заместитель главы Минэкономики России Сергей Назаров.

"Прибрежный кластер в Дагестане должен принять первых гостей уже в 2026 году. <...> На создание требуемой стартовой инфраструктуры, как мы посчитали, потребуется примерно 10 млрд рублей", — заявил собеседник агентства.

Для старта кластера необходимо участие частного капитала, отметил он и объяснил, что государство формирует базу, условия для развития, а предприниматели подключаются и выходит отличный курорт.

"Под него [кластер] предусмотренно около 200 га песочного пляжа с крайне красивыми видами. Кроме того, рядом стоит Дербент, город с тысячелетней историей, объект культурного наследия мирового масштаба и весьма перспективная точка притяжения для гостей региона", — уточнил заместитель министра.