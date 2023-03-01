ЗАМАНА - Президент РФ наградил медалью мальчика из Дагестана, ценой жизни спасшего брата от волков

Президент РФ наградил медалью мальчика из Дагестана, ценой жизни спасшего брата от волков

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01 марта, 2023. Среда 10:12
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Президент РФ наградил медалью мальчика из Дагестана, ценой жизни спасшего брата от волков

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью "За спасение погибавших" дагестанского мальчика, в июле минувшего года спасшего младшего брата от волков в Цумадинском районе. Постановление главы страны появилось на официальном сайте правовой информации.

Президент РФ наградил медалью мальчика из Дагестана, ценой жизни спасшего брата от волков

"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Ахмедова Ахмеда Магомедовича - ученика "Кидеринской средней общеобразовательной школы имени Магомедова Саидбега Магомедовича", Республика Дагестан (посмертно)", — отмечается в указе.

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