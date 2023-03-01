ЗАМАНА - Скидка на проезд в общественном транспорте в Дагестане будет действовать до 30 июня

Скидка на проезд в общественном транспорте в Дагестане будет действовать до 30 июня

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01 марта, 2023. Среда 09:20
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Скидка на проезд в общественном транспорте в Дагестане будет действовать до 30 июня

С 1 марта по 30 июня текущего года проезд в общественном транспорте Дагестана станет дешевле на 8 рублей для тех, кто будет оплачивать его картой «Мир», загруженной в смартфон, информирует пресс-служба платежной системы «Мир».

Скидка на проезд в общественном транспорте в Дагестане будет действовать до 30 июня

«Использовать предложение от платежной системы «Мир» можно в троллейбусах и автобусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Дабы проехать со скидкой 8 рублей, карту «Мир» предварительно необходимо загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом гаджет должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC)», — заявляет ведомство. Важно, что пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют, лишь загруженные в смартфон.

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