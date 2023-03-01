Скидка на проезд в общественном транспорте в Дагестане будет действовать до 30 июня

Автор Дарья |||

С 1 марта по 30 июня текущего года проезд в общественном транспорте Дагестана станет дешевле на 8 рублей для тех, кто будет оплачивать его картой «Мир», загруженной в смартфон, информирует пресс-служба платежной системы «Мир».