Дагестанский гуманитарный институт начнет выпускать профессиональных гидов

Центр дополнительного образования института создал данный курс в связи с увеличением туристического потока и гидов.

«Дело в том, что с июля минувшего года вступил в силу федеральный закон, который предусматривает условия оказания услуги экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком лишь при наличии среднего профессионального, высшего или дополнительного профессионального образования в области туризма и прохождения аттестации. Центр ДГИ предоставляет возможность пройти переквалификацию и получить необходимый документ», – высказался начальник центра ДГИ Шарафудин Аскеров.

В течение 2-х месяцев будущие гиды изучат методику экскурсоведения, ораторское мастерство, пройдут дагестанскую историю и географию, а также овладеют основами нормативно-правового регулирования в данной сфере. По завершении переподготовки им вручат диплом государственного образца.