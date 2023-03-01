ЗАМАНА - Дагестанский гуманитарный институт начнет выпускать профессиональных гидов

Дагестанский гуманитарный институт начнет выпускать профессиональных гидов

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01 марта, 2023. Среда 08:48
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Дагестанский гуманитарный институт начнет выпускать профессиональных гидов

В Дагестанском гуманитарном институте началась профессиональная переподготовка по программе «Экскурсовод», информирует пресс-служба университета.

Дагестанский гуманитарный институт начнет выпускать профессиональных гидов

Центр дополнительного образования института создал данный курс в связи с увеличением туристического потока и гидов.

«Дело в том, что с июля минувшего года вступил в силу федеральный закон, который предусматривает условия оказания услуги экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком лишь при наличии среднего профессионального, высшего или дополнительного профессионального образования в области туризма и прохождения аттестации. Центр ДГИ предоставляет возможность пройти переквалификацию и получить необходимый документ», – высказался начальник центра ДГИ Шарафудин Аскеров.

В течение 2-х месяцев будущие гиды изучат методику экскурсоведения, ораторское мастерство, пройдут дагестанскую историю и географию, а также овладеют основами нормативно-правового регулирования в данной сфере. По завершении переподготовки им вручат диплом государственного образца. 

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