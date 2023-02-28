ЗАМАНА - Общественный транспорт появится для аэропорта Махачкалы

Общественный транспорт появится для аэропорта Махачкалы

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28 февраля, 2023. Вторник 14:52
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Общественный транспорт появится для аэропорта Махачкалы

В адрес Абдулмуслима Абдулмуслимова поступило около 10 вопросов от депутатов Народного собрания республики. Они касались возведения социальных объектов, проблем с опустыниванием земель, осуществления транспортных перевозок до аэропорта «Махачкала», строительства питомников для бездомных животных и так далее. Об этом информирует телеграм-канал дагестанского правительства.

Общественный транспорт появится для аэропорта Махачкалы

О проблеме отсутствия общественного транспорта, который осуществлял бы маршрут до аэропорта «Махачкала», высказался депутат НС Дагестана Шамиль Омаров. Он спросил у главы кабмина региона о мерах, принимаемых для решения этой проблемы.

«Минтранс Дагестана открыл конкурс на осуществление этой перевозки по двум маршрутам: Махачкала – аэропорт «Махачкала» – проспект Расула Гамзатова и Южная автостанция – аэропорт «Махачкала».

Помимо этого, хочу озвучить, что ведомством предусмотрено субсидирование организаций, которые будут проводить перевозку пассажиров. Ждем заявок», — ответил Абдулмуслимов.

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