О проблеме отсутствия общественного транспорта, который осуществлял бы маршрут до аэропорта «Махачкала», высказался депутат НС Дагестана Шамиль Омаров. Он спросил у главы кабмина региона о мерах, принимаемых для решения этой проблемы.
«Минтранс Дагестана открыл конкурс на осуществление этой перевозки по двум маршрутам: Махачкала – аэропорт «Махачкала» – проспект Расула Гамзатова и Южная автостанция – аэропорт «Махачкала».
Помимо этого, хочу озвучить, что ведомством предусмотрено субсидирование организаций, которые будут проводить перевозку пассажиров. Ждем заявок», — ответил Абдулмуслимов.