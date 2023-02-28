ЗАМАНА - Дагестанцы в числе победителей конкурса «Пробуждая сердца»

Дагестанцы в числе победителей конкурса «Пробуждая сердца»

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28 февраля, 2023. Вторник 11:46
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Дагестанцы в числе победителей конкурса «Пробуждая сердца»

В Москве объявили итоги конкурса «Пробуждая сердца», в числе лауреатов двое дагестанцев. Творческий конкурс был посвящен памяти народного артиста СССР, Героя Труда России и Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка РФ Василия Ланового.

Дагестанцы в числе победителей конкурса «Пробуждая сердца»

 

В конкурсе участвовало более 15 стран мира, из 12 000 заявок выбраны 24 победителя в восьми номинациях конкурса, а также два обладателя специальных призов.

Конкурс проходил по 4 номинациям, например, выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков, выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны, творческая постановка по мотивам произведений русской и советской литературы в исполнении коллектива, стихи собственного сочинения, посвященные темам отечества, храбрости, в том числе современным героям, участвующим в СВО.

Лауреатами от Дагестана стали Владислав Забазнов и Тамерлан Хизриев. Торжественная церемония награждения пройдет в Москве во вторник, 28 февраля.

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