Можно ли заболеть полиомиелитом от «живой» вакцины?

В Дагестане с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля будет проводиться туровая иммунизация против полиомиелита детей с 3 месяцев до 10 лет. Это объясняется низким охватом профилактическими прививками и отказами родителей прививать детей. Материал подготовлен aif.ru.

Известно, что от полиомиелита прививают вакциной, которая содержит живой ослабленный вирус.

Уже много лет ходят слухи, что после такой вакцины можно заболеть. Так ли это и может ли опасное заболевание распространиться и на другие территории? Об этом aif.ru рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации ИПО ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), профессор Михаил Костинов:

— Даже локальные вспышки полиомиелита потенциально опасны. Вирусы не знают преград. Поэтому подъем заболеваемости в отдаленном регионе может достаточно быстро «аукнуться» по всей стране. Непривитые в такой ситуации не могут чувствовать себя в безопасности, а «отказников» в нашей стране немало.

Обосновывая свой отказ, родители часто говорят, что после прививки живой вакциной от полиомиелита ребенок может заболеть. Напомню, что согласно российскому Национальному календарю прививок вакцинация от полиомиелита проводится в несколько этапов. Дети первого года жизни (в 3, 4, 5, 6 и 18 месяцев) прививаются инактивированной вакциной (вакцины этого типа используются во многих странах мира), в которой содержится «убитый» вирус.

Ревакцинация в 20 месяцев и завершающая в 6 лет действительно проводится ОПВ ( живой атеннуированной вакциной в виде капель, которая состоит из ослабленных штаммов). Дети, привитые такой вакциной, теоретически могут выделять вирус, поэтому непривитые дети (или получившие менее 3 доз полиомиелитной вакцины), разобщаются с детьми, привитыми живой вакциной на срок 60 дней с момента вакцинации. Но сами привитые заболеть не могут — в ходе многолетней практики такие случаи зафиксированы не были.

К тому же если отказ от вакцинации вызван исключительно нежеланием прививаться живой атеннуированной вакциной, ребенка в виде исключения могут привить инактивированной (все 6 доз препарата). Также всегда есть возможность привиться любой вакциной в коммерческих клиниках.

Как возник слух о возможности заболеть после живой вакцины?

Живую оральную вакцину (ОПВ) от полиомиелита разработал Альберт Брюс Сейбин (настоящее имя — Абрам Саперштейн). Испытания вакцины он провел на собственных дочерях, затем — на добровольцах из числа заключенных одной из тюрем штата Огайо.

Разрешение на производство этой вакцины получили пять компаний. Одна из них, компания Cutter Laboratories, из-за нарушения производственного процесса выпустила препарат, который не был должным образом инактивирован. Такой вакциной были привиты почти 120 тыс. детей, из них 40 тыс. перенесли полиомиелит в легкой форме, 56 детей были парализованы, 5 из них умерли.

Помимо этого, «привитые» дети выделяли вирус в окружающую среду и заражали окружающих. В результате умерли пятеро непривитых, а 113 человек остались парализованными. Позже «Инцидент Каттер» назвали «фармацевтической катастрофой в истории Америки». Тогда и возник упорный миф об опасности живых вакцин. Последствием технологического нарушения стало и появление антипрививочников, дело которых живет и по сей день.