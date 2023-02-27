Каждый житель и гость города сможет посетить ярмарку, дабы приобрести республиканскую продукцию от производителей по доступным ценам.
В Махачкале состоится сельскохозяйственная ярмарка
- Автор Дарья
- 27 февраля, 2023. Понедельник 15:49
Крупная сельскохозяйственная ярмарка состоится в Махачкале 4 марта на улице Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского).
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