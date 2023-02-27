ЗАМАНА - В Махачкале состоится сельскохозяйственная ярмарка

В Махачкале состоится сельскохозяйственная ярмарка

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27 февраля, 2023. Понедельник 15:49
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В Махачкале состоится сельскохозяйственная ярмарка

Крупная сельскохозяйственная ярмарка состоится в Махачкале 4 марта на улице Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского).

В Махачкале состоится сельскохозяйственная ярмарка

Каждый житель и гость города сможет посетить ярмарку, дабы приобрести республиканскую продукцию от производителей по доступным ценам. Источник: https://temirhanshura.ru/news/media/2023/2/27/v-mahachkale-projdet-selskohozyajstvennaya-yarmarka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FVMakhachkale_projdet_selskokhozyajstvennaya_yarmarka--5a1743bcc5b4d8e0d163d7b553048e5a
(с) Сетевое издание «TEMIRHANSHURA/ТЕМИРХАН-ШУРА»

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