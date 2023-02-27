Привычное невынашивание беременности

Невынашивание беременности, в том числе и привычное невынашивание – одна из самых острых проблем современной акушерской практики. К сожалению, все большее количество женщин, причем как молодых, так и позднего репродуктивного возраста, теряют беременность, а порой и не один раз.

В настоящее время специалисты едины во мнении, что достаточно двух выкидышей, чтобы рекомендовать супружеской паре обследование при планировании следующей беременности. Ведь риск повторения потери беременности после первого выкидыша составляет 13-17%, после двух он возрастает до 36-38%, а после трех-четырех неудач достигает 50%. При этом зачастую случается так, что женщина, пережившая потерю беременности, решает немедленно забеременеть снова, чтобы доказать себе, что она способна выносить ребенка. Это нежелательно, ведь организм должен полностью восстановиться после неудачи. Врачи рекомендуют подождать как минимум 3 месяца после ранней потери беременности.

Причины привычного невынашивания беременности могут быть связаны с состоянием матери, отца, самого плода, или плаценты.

Невынашивание беременности, в том числе и привычное невынашивание – одна из самых острых проблем современной акушерской практики. К сожалению, все большее количество женщин, причем как молодых, так и позднего репродуктивного возраста, теряют беременность, а порой и не один раз.

В настоящее время специалисты едины во мнении, что достаточно двух выкидышей, чтобы рекомендовать супружеской паре обследование при планировании следующей беременности. Ведь риск повторения потери беременности после первого выкидыша составляет 13-17%, после двух он возрастает до 36-38%, а после трех-четырех неудач достигает 50%. При этом зачастую случается так, что женщина, пережившая потерю беременности, решает немедленно забеременеть снова, чтобы доказать себе, что она способна выносить ребенка. Это нежелательно, ведь организм должен полностью восстановиться после неудачи. Врачи рекомендуют подождать как минимум 3 месяца после ранней потери беременности.

Причины привычного невынашивания беременности могут быть связаны с состоянием матери, отца, самого плода, или плаценты.

Республиканский Перинатальный центр им. Омарова С.-М.А., оказывает экспертную медицинскую помощь женщинам с привычным невынашиванием беременности в анамнезе.

Наши специалисты разработали и внедрили действенные протоколы диагностики и предгравидарной подготовки, которая максимально снижает риск повторения потери беременности и дает возможность женщине испытать долгожданное счастье материнства.

Обследование и подготовка к беременности:

Причинами неоднократных выкидышей, которые называются привычными, могут быть генетические проблемы, анатомические особенности, инфекционные заболевания, эндокринные сбои, тромбофилические и иммунологические нарушения. Кроме того, есть ситуации, когда причины потери беременности так и остаются неясными.

Выяснение причин невынашивания необходимо начинать с тщательнейшего обследования: консультации генетика, ультразвукового исследования, определения гормонального уровня в крови, исследований на инфекции, передающиеся половым путем, изучения спермограммы мужа. Если у доктора появляется подозрение, что неудачи обусловлены анатомическими аномалиями матки, он направляет пациентку на УЗИ, рентгенологическое исследование (гистеросальпингографию), в редких случаях для уточнения диагноза используется МРТ.

Тромбофилические состояния. Ретроспективные исследование показали достаточно большую распространенность нарушений коагуляции, связанных с наличием естественных ингибиторов свертывания крови (антитромбина III, протеина C и протеина S) и гипергомоцистеинемии среди женщин, страдающих привычным невынашиванием беременности. Имеются также сообщения о наличии синдрома резистентности к активированному протеину C у части женщин с привычным невынашиванием беременности. Подавляющее большинство таких случаев связано с наследственными нарушениями, обусловленными мутацией гена V фактора свертывания крови (так называемой Лейденской мутацией).

Тромбофилические состояния у женщин с привычным невынашиванием беременности - тема дальнейших перспективных исследований. Терапия, направленная на профилактику тромботических осложнений у женщин с привычным невынашиванием беременности и диагностированными нарушениями гемостаза, оказывается эффективной и в отношении улучшения исходов беременности при невынашивании беременности, однако пока не ясно, стоит ли проводить специальное лечение женщинам с обнаруженными тромбофилическими нарушениями, у которых не было проблем с вынашиванием беременности.

Далее нужно исключить иммунологические нарушения, из-за которых женский организм невольно воспринимает эмбрион как чужеродный и отторгает его. Кроме того, существует сложная категория пациентов с аутоиммунными нарушениями (антифосфолипидным синдромом), когда малыш страдает вторично от возникающих тромбозов в формирующейся плаценте. В этом случае важно правильно поставить диагноз и своевременно начать лечение, которое будет продолжаться всю беременность и 6 недель послеродового периода.

Очень важно убедиться, что у будущих родителей нет сопутствующих заболеваний: диабета, нарушений функции щитовидной железы, гипертонии, почечных нарушений, проблем с сердцем, анемии и так далее. Если окажется, что они есть, нужно вылечить их или компенсировать до наступления беременности.

Лечение необходимо и тем будущим родителям, у которых во время диагностики выявлены инфекции, передающиеся половым путем. Герпетическая инфекция, сопровождающаяся частыми обострениями, тоже потребуют внимания специалистов. Если причиной выкидышей окажется внутриматочная перегородка, синехии, полип эндометрия или миома, растущая в полость матки, будущей маме потребуется операция, за время которой хирург уберет это препятствие в матке. Исчезновение препятствий увеличит положительный исход следующей беременности в 8-9 раз. Эндокринные нарушения лечат, нормализуя уровень гормонов, чтобы следующая беременность развивалась при благоприятном гормональном фоне.

У части женщин даже после проведения тщательного обследование причина повторного прерывания беременности так и останется неясной. Важность выделения такой группы женщин важна хотя бы с той точки зрения, что прогноз для благоприятного исхода последующих беременностей только на психологически поддерживающей терапии достигает 75%. Значение психологической помощи для улучшения прогноза беременности пока не изучено в рандомизированных клинических испытаниях. Однако данные нескольких нерандомизированных исследований показали, что наблюдение в женской консультации с ранних сроков беременности благотворно влияет на прогноз беременности.

После наступления беременности необходим контроль ее течения. Если вам были назначены препараты, обсудите с врачом на приеме дозы и продолжительность лечения и не отменяйте лекарства без согласования, это может вызвать угрозу самопроизвольного прерывания.

ВАЖНО знать о выкидышах: любое появление кровянистых выделений означает выкидыш - неправда. Конечно, появление кровянистых выделений должно быть поводом для немедленного посещения врача. Однако далеко не во всех случаях подобные выделения свидетельствуют об угрозе прерывания беременности.

Алиева Наида Арслангереевна - заведующая консультативно-диагностическим отделением «Республиканкого Перинатального центра им. Омарова С.-М.А.», врач акушер-гинеколог.