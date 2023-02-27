В хозяйстве «Шанс» Тарумовского района уже почти завершился сев ярового ячменя. Как заявил директор Магомед Магомедов, яровой ячмень уже посеян на площади 120 гектаров из 200 планируемых, используются кондиционные семена сорта «Достойный». Многолетние наблюдения выявили, что практика раннего сева яровых зерновых в так называемые «февральские окна» обеспечивает оптимальные результаты. Шарип Шарипов высказался, что земледельцы Дагестана одними из первых в России начали сев яровых сельскохозяйственных культур. Под яровой сев в регионе планируется отвести 225 000 гектаров пашни. Например, зерновые культуры займут более 70 000 га, из которых 31 000 отведена на рис.
Дагестан первым в России приступил к севу яровых зерновых культур
- Автор Дарья
- 27 февраля, 2023. Понедельник 12:52
Первый заместитель главы Минсельхоза Шарип Шарипов посетил Тарумовский и Кизлярский районы, в которых ознакомился с процессом сева яровых зерновых культур и выполнения иных полевых сельскохозяйственных работ, информирует пресс-служба министерства.
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