В Центре общения для людей старшего поколения СФР по РД отметили День защитника Отечества

В Центре общения для людей старшего поколения Социального фонда Дагестана в рамках Дня защитника Отечества чествовали тружеников тыла, руководителей общественных организаций, семьи военных, находящихся в зоне СВО.

Управляющий региональным отделением СФР по Дагестану Магомед Исаев поздравил участников встречи с праздником и отметил вклад всех присутствующих в общее дело по защите интересов старшего поколения, оказании адресной помощи и социальной поддержки ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий и вдов погибших военнослужащих.

«Мы полностью с вами солидарны, потому что работа Социального фонда непосредственно содействует улучшению качества жизни людей старшего поколения», – отметил он.

В рамках встречи гости из республиканского Совета ветеранов войны и труда рассказали о своей работе по патриотическому воспитанию молодежи.

«Наш совет объединяет деятельных, душевно щедрых, неравнодушных к чужой беде людей. И наша главная миссия – оказание реальной помощи нуждающимся ветеранам», – подчеркнул председатель Махачкалинского горсовета ветеранов Ферезулла Кахриманов.

На мероприятии дети работников СФР по РД подготовили для ветеранов патриотические песни и прочитали стихотворения Расула Гамзатова. Руководство ведомства вручило подарки для ветеранов к празднику.

Кроме того, с помощью Социального фонда республики станет возможным проводить уроки мужества, встречи с молодежью в Центре общения для людей старшего поколения СФР по РД.