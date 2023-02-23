ЗАМАНА - Дагестан присоединился ко Всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна победа»

Дагестан присоединился ко Всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна победа»

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23 февраля, 2023. Четверг 17:34
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Дагестан присоединился ко Всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна победа»

Дагестанский государственный театр оперы и балета принял участие во Всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна победа», посвященной Дню защитника Отечества.

Дагестан присоединился ко Всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна победа»

В рамках акции хор исполнил песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

По результатам записей, которые проводятся в эти дни в регионах России, подготовят видеоролик всероссийского исполнения песни хоровыми коллективами страны.

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