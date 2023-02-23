В рамках акции хор исполнил песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».
По результатам записей, которые проводятся в эти дни в регионах России, подготовят видеоролик всероссийского исполнения песни хоровыми коллективами страны.
Дагестанский государственный театр оперы и балета принял участие во Всероссийской хоровой акции по исполнению песни «Нам нужна одна победа», посвященной Дню защитника Отечества.
В рамках акции хор исполнил песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».
По результатам записей, которые проводятся в эти дни в регионах России, подготовят видеоролик всероссийского исполнения песни хоровыми коллективами страны.
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